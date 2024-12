Per le strade di Roma il roadshow di Lancia Ypsilon

Dopo Torino e Milano, il roadshow di Nuova Lancia Ypsilon ha fatto tappa anche sulle strade di Roma. Lo scorso fine settimana, infatti, la carovana di dieci esemplari dell'ultimo modello arrivato in casa Lancia, ha sfilato per le strade della capitale, dove il passato dialoga costantemente con il presente.





La flotta di Ypsilon ibride ed elettriche ha attraversato alcuni dei luoghi più iconici dell'Urbe, dal Circo Massimo al Colosseo, da Piazza di Spagna alla Fontana di Trevi, fino a Piazza Navona e spingendosi fino alla cima del Gianicolo e dell'Aventino.

La dinamica di guida, poi, è stata messa alla prova nel percorso sulle strade acciottolate di Trastevere, sotto lo sguardo dei residenti e dei turisti. Il tour è proseguito poi tra gli altri famosi colli romani, posti sulla riva destra del Tevere e collocati intorno al Foro, il cuore politico dell'antica Roma.

"Dopo Torino e Milano - ha detto Luca Napolitano, Ceo del marchio Lancia - anche la tappa di Roma ha riscosso un enorme successo, a conferma che la Nuova Ypsilon sia ormai entrata nei cuori degli italiani. È un orgoglio per noi che l'abbiamo sognata, sviluppata e realizzata, tenendo sempre fede alla nostra identità storica, che affonda le proprie radici in 118 anni di storia".

Immancabile anche il passaggio nel quartiere Prati, noto per i suoi eleganti edifici e per la sua atmosfera signorile. La stessa raffinatezza è quella a cui si ispira l'interno della Nuova Ypsilon.

Il roadshow ha toccato anche l'EUR, con la sua architettura monumentale e i suoi ampi spazi verdi, che rappresentano la fusione tra innovazione e tradizione, storia e sostenibilità. Le stesse peculiarità della Nuova Ypsilon, in particolare la versione ibrida che è alimentata da un motore di ultima generazione, con cilindrata di 1.2 L da 100 CV (74 Kw), tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi di manovra a basso consumi.



