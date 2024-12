Frodi, sequestrati 17.500 litri di gasolio in Toscana

Sequestrati da guardia di finanza e Dogane oltre 17.500 litri di gasolio irregolare in stazioni di servizio nelle province di Pisa e Livorno. Due persone sono state denunciate. L'attività, coordinata dalle procure della Repubblica di Pisa e Livorno, si è avvalsa dell'apporto dei Laboratori chimici dell'Adm e fa parte di un piano straordinario di controlli sulla distribuzione, circolazione e commercializzazione dei carburanti attuato dal Comando Regionale Toscana della guardia di finanza e dalla Direzione Territoriale Toscana e Umbria dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In queste verifiche ai distributori di carburante, è emerso che alcuni commercializzavano gasolio non conforme agli standard previsti dalla specifica normativa di settore "perché - spiegano GdF e AdM - connotato da un punto di infiammabilità inferiore a quanto prescritto".



