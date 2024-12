Formula Sae Italy, tutte le novità della XX edizione

Ufficializzate le nuove date dell'edizione 2025 di Formula SAE Italy, l'evento educational che coinvolge in una sfida tecnico-sportiva internazionale gli studenti di ingegneria provenienti dalle università di tutto il mondo, quest'anno alla sua XX edizione. La manifestazione si svolgerà dal 10 al 14 settembre 2025 presso l'Autodromo "R.

Paletti" di Varano de' Melegari, partner dell'iniziativa insieme a Sae International.

Le principali novità del 2025 riguardano, in particolare, l'incremento degli slot di partecipazione per i team iscritti nella classe 1EV (vetture elettriche) e per la partecipazione in doppia classe 1EV+1DV (elettrica e driverless) e 1CV+1DV (combustione termica e driverless), in linea con gli attuali trend tecnologici dell'industria automotive mondiale. Sul fronte degli eventi statici, il Cost Event prevederà nuovi requisiti in materia di emissioni di CO2 durante alcune fasi di realizzazione della vettura. I 77 slot di partecipazione della prossima edizione dell'evento saranno quindi così suddivisi: 37 per la Classe 1EV; 23 per la Classe 1CV (vetture a combustione); 12 per la Classe 1DV - che includerà sia vetture a sola guida autonoma, sia vetture che parteciperanno in doppia categoria (8 slot complessivi per queste ultime, 4 in 1EV+1DV e 4 in 1CV+1DV) - e 5 per la Classe 3 (partecipazione con il solo progetto della vettura, senza prototipo). Inoltre, come nelle ultime due edizioni, la Classe 1CV comprenderà anche vetture ibride non plug-in (nell'accezione di vetture ibride a bassa tensione).

L'ultima edizione, a settembre 2024, ha visto la partecipazione di circa 1.600 studenti suddivisi in 63 squadre - provenienti da 17 Paesi - di cui 50 europei (21 gli italiani, provenienti da 18 diversi atenei) e 13 extra-europei.

Infine, è in apertura la campagna sponsorship della manifestazione, che deve buona parte del suo successo proprio al supporto delle aziende della filiera dell'automotive e del motorsport - nell'edizione 2024, 31 sponsor e 5 technical partner - oltre a 2 media partner - e dei patrocinatori Regione Emilia Romagna, Comune di Varano de' Melegari e Provincia di Parma.



