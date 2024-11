Portogallo: Costa, 'dialogare con Trump e aiutare Volkswagen'

"Bisognerà mostrare disponibilità al dialogo e saper ascoltare ciò che Trump ha da dire". È una delle affermazioni che si leggono nell'intervista rilasciata in esclusiva al quotidiano portoghese Público, in edicola oggi, da António Costa, prossimo a insediarsi come nuovo presidente del Consiglio europeo. "Personalmente, non credo che il presidente Trump voglia fare in Ucraina ciò che altri hanno fatto ritirandosi dall'Afghanistan. Non corrisponde all'immagine di forza che ama proiettare di sé e al modo in cui gli altri dovrebbero guardare agli Stati Uniti". Inoltre, aggiunge: "Non credo che la questione principale sia come l'Europa si posiziona rispetto agli Stati Uniti o alla Cina. È come si posiziona nel mondo, perché oggi viviamo in un mondo multipolare. Rifiuto l'idea che esista un Sud globale, perché il Sud è plurale. Così come è plurale il Nord".

E sull'Europa dice: "Sia il rapporto Letta che il rapporto Draghi presentano un'eccellente diagnosi e, in occasione della riunione informale di Budapest, il Consiglio europeo ha approvato una tabella di marcia per la loro attuazione".

Nell'intervista si parla anche della crisi tedesca, che per Costa non è solo tedesca: "Sarà necessario concedere aiuti di Stato alla Volkswagen, che non è solo in Germania, ma anche in Portogallo, per esempio. Non è impossibile subordinare l'autorizzazione degli aiuti di Stato, o la concessione di finanziamenti europei, a condizione che questo investimento sviluppi catene del valore che rafforzino la coesione in tutti gli Stati membri".



