Nuova Ypsilon Experience Days dal 15 dicembre

Si chiama 'Nuova Ypsilon Experience Days' l'iniziativa di Lancia che in occasione del periodo pre-natalizio, celebra l'eleganza, l'innovazione e il piacere di guida del nuovo modello che di recente si è aggiunto alla famiglia.

A partire da questa settimana e fino al 15 dicembre, le 160 Case Lancia, ovvero i rinnovati showroom del marchio, presenti in Italia, individueranno le location più suggestive del loro territorio, quelle con maggiore affluenza e fascino, per far vivere una brand experience davanti agli hotel di charme più prestigiosi o nelle gallerie commerciali più famose, ma anche nelle zone vivaci della movida notturna o nelle vie adiacenti i teatri o i musei di fama internazionale.

In particolare, in ciascuna location e per l'intero week-end, sarà allestita un'area espositiva con al centro un esemplare della Nuova Ypsilon, attorniato da arredi raffinati e installazioni digitali. Inoltre, al fine di rendere l'esperienza ancora più coinvolgente, sono previste alcune performance artistiche e musicali.

Queste esposizioni a cielo aperto consentiranno anche di effettuare dei test drive a bordo della nuova vettura. I partecipanti ai 'Nuova Ypsilon Experience Days' potranno anche conoscere in dettaglio l'offerta finanziaria che, fino al 31 dicembre, consente di mettersi subito al volante della Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 200 euro per 48 mesi. In alternativa, la Nuova Ypsilon Elettrica è disponibile a 200 per 36 mesi.



