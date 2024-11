Formazione in pista per la Polizia stradale dell'Isola

Gli agenti della Polizia stradale di tutta la Sardegna si sono esercitati il 26 e 27 novembre in una sessione formativa che si è svolta sulla pista dell'autodromo "Franco Suni" a Mores.

Gli agenti si sono esercitati per quanto riguarda il servizio nelle competizioni ciclistiche come il Giro d'Italia e il Giro d'Italia donne, manifestazioni alle quali la Polstrada partecipa attivamente per garantire la sicurezza degli atleti e degli spettatori e quindi la buona riuscita degli eventi.

Nel corso delle due giornate il personale si è cimentato in una vera e propria prova di una competizione ciclistica grazie all'utilizzo della pista messa a disposizione dall'autodromo.

Alla formazione sono intervenuti il primo dirigente della Polizia stradale, Eugenio Amorosa, con il questore di Sassari, Filiberto Mastrapasqua, e il dirigente del Compartimento polizia stradale per la Sardegna, Giovanni Marziano. Hanno spiegato le nozioni e i tecnicismi di come si svolge una scorta della polizia stradale in questa tipologia di servizi, e hanno poi potuto utilizzare la pista per organizzare una simulazione con il coinvolgimento del personale presente.



