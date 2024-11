Ue, 'preoccupazione per le condizioni del settore automotive'

"L'industria automobilistica europea è di importanza strategica per l'Europa e sta attraversando una profonda trasformazione mentre la concorrenza globale è sempre più impegnativa. Da parte della Commissione Ue stiamo seguendo la questione con estrema attenzione e con preoccupazione guardando ai recenti sviluppi dell'industria automobilistica e della produzione di batterie in Europa". Lo ha detto la vicepresidente con delega alla Concorrenza, Margrethe Vestager, in sessione pubblica al Consiglio Ue Competitività sul non paper promosso da Italia e Repubblica ceca per il futuro dell'automotive. "Per noi è importante che l'Ue rimanga un leader globale a lungo termine nell'industria automobilistica", ha aggiunto Vestager, "assicurandosi che il futuro, ovviamente, continui a essere made in Europe". La vicepresidente uscente ha ricordato poi la promessa fatta ieri dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al Parlamento europeo di voler convocare un dialogo strategico sul futuro dell'industria automobilistica in Europa che sarà sotto la sua supervisione. "Riunirà tutte le parti interessate attorno a un tavolo e credo che questo sia davvero importante, considerando l'urgenza del dibattito odierno", ha spiegato.



