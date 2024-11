Pechino, 'tra Cina e Ue trattative sul nodo dei dazi alle e-car'

Tra Cina e Unione europea "sono in corso trattative su un piano di impegno sui prezzi proposto per quanto riguarda le tariffe sui veicoli elettrici cinesi". E' quanto ha detto il portavoce del ministero del Commercio di Pechino, He Yadong, secondo cui "la Cina spera che entrambe le parti facciano sforzi per incontrarsi a metà strada e adottare un approccio pragmatico ed equilibrato".

L'obiettivo è "di affrontare le preoccupazioni reciproche e rispondere alle aspettative delle parti interessate sia in Cina sia nell'UE, spingendo in modo congiunto per il progresso", ha aggiuto He, rispondendo a una domanda su quanto riportato lo scorso fine settimana dai media tedeschi in merito all'avvicinamento delle posizioni tra le due parti in vista della rimozione dei dazi antisovvenzioni imposti da Bruxelles sull'import delle e-car made in China.



