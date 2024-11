Gruppo Renault: l'evoluzione EV delle sportive di segmento B

Il gruppo Renault è sempre stato protagonista nel segmento delle sportive di segmento B, come non ricordare, infatti, la Renault 5 Alpine, la Renault 5 GT Turbo, e poi la Clio, con le sue varianti 16 valvole, Williams, ed RS che, nel 2013, è stata presentata nella sua ultima versione dedicata alla bella guida, la RS sovralimentata, che si è evoluta con diverse serie limitate come la Trophy. Questa ha portato il 1.6 sovralimentato della Clio IV ad erogare fino a 220 CV. Oggi, a distanza di circa 11 anni da quando è stata lanciata sul mercato l'ultima Clio RS, il brand sportivo del gruppo, vale a dire Alpine, propone la A290, una vettura al di sotto dei 4 metri, che rivisita il concetto di sportiva in questa categoria, proponendo l'alimentazione elettrica. La trazione è sempre anteriore, la potenza arriva, anche in questo caso a 220 CV, mentre il peso è cresciuto, ma la coppia è istantanea e regala un'accelerazione più rapida, da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, contro i 6,6 secondi della Clio RS Trophy.

Cambia la concezione dell'auto, con le 4 ruote agli angoli della carrozzeria per via della piattaforma pensata espressamente per le elettriche, ed è presente una batteria da 52 kWh posizionata al centro del pianale per abbassarne il baricentro. L'elettronica, poi, consente di tenere sotto controllo le performance in pista, e con il sistema d'infotainment evoluto, fornisce anche suggerimenti per andare più forte nei trackday.



