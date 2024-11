Berlino, 'sul futuro dell'automotive non esiste soluzione unica'

Per sostenere l'industria dell'automotive in Europa "non esiste una soluzione unica ma abbiamo bisogno di un insieme di misure". Lo ha detto il segretario di Stato tedesco per la politica europea ed economica, Bernhard Kluttig, al suo arrivo al Consiglio Ue competitività a Bruxelles, in cui i ministri discuteranno, tra le altre cose, del documento informale promosso da Italia e Repubblica Ceca per sostenere il comparto. Berlino non è tra i firmatari del non-paper che sarà discusso tra le varie ed eventuali. "E' fondamentale avere un buon ambiente industriale per l'automotive in cui possiamo attrarre ulteriori investimenti in nuove tecnologie. L'attenzione deve essere chiaramente rivolta alle nuove tecnologie", ha puntualizzato il ministro, facendo cenno alla decarbonizzazione del gruppo motopropulsore e ai veicoli a "guida autonoma e connessa".





