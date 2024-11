Taxi abusivi e guida senza patente, multe tra Vomero e Arenella

Gli agenti dell'Unità Operativa Git - motociclisti hanno effettuato controlli sul rispetto del codice della strada nei quartieri Vomero/Arenella ed in particolare in piazza Muzii, piazza Medaglie d'Oro, via S.

Martini, viale Colli Aminei, largo Cangiani piazza Leonardo. Sono stati 58 i veicoli controllati di cui 13 sottoposti a fermo o sequestro e 4 le patenti ed altrettante le carte di circolazione oltre che un'autorizzazione Ncc ritirate; 48 le sanzioni amministrative comminate, di cui 5 per aver svolto abusivamente l'attività di Taxi o Noleggio con conducente, 2 per mancato uso del cronotachigrafo, 6 per omessa revisione, 6 per guida di veicolo senza patente o con patente diversa da quella necessaria, 5 per guida di veicolo privo di assicurazione.





