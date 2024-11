Land Rover Defender sarà l'auto ufficiale della Dakar 2025

Avventura e competizione si uniscono con l'avvio della collaborazione tra il marchio britannico Land Rover e il comitato organizzativo del rally-raid Dakar. Infatti, dall'edizione numero 47 del raid più duro al mondo vedrà Defender impegnato come partner automobilistico ufficiale del Rally Dakar dal 2025 e, dal 2026, il marchio ha ufficializzato l'intenzione di prendere parte alla competizione con un team ufficiale.

A partire dal Rally Dakar 2025 (dal 3 al 17 gennaio) e fino al 2028, la partnership prevede la fornitura di una flotta di Land Rover Defender che ospiteranno gli ufficiali di gara e i media VIP per tutta la durata della competizione.

"L'avvenuta è nel DNA stesso del marchio Defender che ci ha ispirato a collaborare con la Dakar (l'avvenuta automobilistica per eccellenza) dove i concorrenti abbracciano davvero l'impossibile". Ha dichiarato Mark Cameron - Managing Director di Defender - proseguendo poi dicendo: "La nostra partnership inizierà nel 2025, quando Defender mostrerà le sue capacità e la sua durata come auto ufficiale dell'evento, ma stiamo già guardando al futuro con l'obiettivo di iscrivere un team ufficiale Defender Dakar dal 2026. Il programma di lavoro del Defender Dakar sarà guidato da James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport, e so che James e il suo team sono entusiasti dalla sfida che li attende".

La flotta di veicoli del marchio britannico seguirà i concorrenti della Dakar 2025 nella sesta edizione in Arabia Saudita, lungo il percorso che si estende da Bisha a Shubaytah.

L'epico percorso prevede un'impegnativa avventura di tre giorni attraverso il Rub'al Khali, il deserto sabbioso che si estende nella zona più meridionale della penisola araba, dove la gara giungerà alla sua conclusione.



