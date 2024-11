La Porsche 911 GT3 RS è più sportiva con il kit Manthey

Attraverso un kit, Manthey ha accresciuto ulteriormente le performance su pista della Porsche 911 GT3 RS, consentendole di incrementare le velocità in curva mediante un'aerodinamica che genera maggiore deportanza.

Sviluppato in collaborazione tra il Porsche Development Centre di Weissach e gli ingegneri Manthey di Meuspath, questo upgrade, capace di generare 1000 kg di deportanza a 285 km/h, sarà distribuito dai Porsche Centre ed è già ordinabile al prezzo di 76.911 euro, iva ed istallazione escluse. Arriverà nei mercati del Vecchio Continente da gennaio 2025, sarà disponibile fuori dall'Europa da marzo 2025, e non andrà ad intaccare la garanzia della casa.

Partendo dalla zona anteriore, il kit presenta un nuovo splitter, due nuovi elementi laterali, ed un altro componente che si trova davanti al passaruota; il lunotto posteriore è stato sostituito da un pannello in fibra di carbonio, più leggero del 25%, su cui è montata una pinna in fibra di carbonio, che deriva dalla hypercar 963 che si è aggiudicata il mondiale piloti nel Wec. Non manca una grande ala posteriore con tanto di sistema DRS ed elementi maggiorati, oltre ad un diffusore posteriore più largo. Completano il quadro i copricerchi in fibra di carbonio che hanno il compito di ridurre la resistenza all'aria in velocità.

Sotto pelle, invece, ecco che l'auto nasconde sospensioni semi-attive con nuovi ammortizzatori, e un impianto frenante con elementi pensati per un intenso uso in pista, come i tubi rivestiti in acciaio. Infine, oltre ad elementi estetici, è possibile avere un gancio di traino, in rosso, in giallo o in nero, utile quando si frequenta la pista in maniera intensa, e che deve essere rimosso nella guida su strada.



