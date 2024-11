Hyundai negli USA propone un pick-up compatto a benzina

Hyundai Santa Cruz XRT 2025 è un pick-up proposto dalla casa coreana per il mercato USA, che ha un aspetto moderno, con un frontale la cui calandra ricorda quella della Tucson venduta in Europa, mentre dietro c'è un ampio cassone e non mancano dei ganci anteriori.

Forte della trazione integrale, per cavarsela su ogni terreno, presenta un motore 2.5 a 4 cilindri capace di erogare 281 CV, per cui promette una spinta utile nei passaggi in off-road. L'abitacolo è moderno, con strumentazione digitale e schermo per l'infotainment da 12,3 pollici, ed offre il collegamento con gli smartphone tramite AppleCarPlay o Android Auto. Non manca la connessione con un'app Hyundai per verificare informazioni da remoto ed effettuare azioni a distanza, come lo sblocco delle portiere. Tra i vari aiuti alla guida, anche il sistema di telecamere che consente di visionare nella strumentazione l'angolo cieco prima di effettuare un sorpasso.

Tutte queste qualità, oltre al design accattivante, gli sono valse anche il titolo di compact truck in Texas nel truck rodeo che si è svolto a fine settembre.



