California sfida Trump sui crediti d'imposta per auto elettriche

Prima mossa di Gavin Newsom per una California "a prova di Trump". Il governatore ha annunciato che il Golden State fornirà rimborsi ai residenti con i requisiti che acquistano veicoli elettrici, se il presidente eletto metterà fine al credito d'imposta federale di 7.500 dollari. "Interverremo se l'amministrazione Trump eliminerà il credito d'imposta federale, raddoppiando il nostro impegno per l'aria pulita e i posti di lavoro verdi in California", ha spiegato il leader democratico con ambizioni presidenziali. "Non torneremo indietro su un futuro di trasporti puliti: renderemo più accessibile per le persone guidare veicoli che non inquinano", ha aggiunto.



