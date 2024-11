All'asta da Mecum la 'Shaguar' di Austin Powers

Non una normale Jaguar ma una 'Shaguar', per dirla alla Austin Powers, quella protagonista dei lungometraggi che racconta le gesta dell'improbabile 007 e che ora sarà messa all'asta da Mecum, negli Stati Uniti. L'auto in questione è una Jaguar E-Type del 1967, utilizzata in tutti e tre i film di Austin Powers.



Caratterizzata da una livrea con i colori della bandiera britannica, è una Serie 1 E-Type, ovvero una delle ultime vetture del 1967 che sono state realizzate senza le coperture di vetro dei fari. Nei tre film, parodia delle vicende del più compassato James Bond, la 'Shaguar' ha rappresentato la controparte dell'Aston Martin DB5 del 'vero' Bond.

Alimentata da un motore 4,2 litri Jaguar XK, accoppiato con una trasmissione manuale a 4 marce, la 'Shaguar' è stata restaurata da Jaguar a metà degli anni 2000 ed è stata, fino a giorni recenti, parte di una collezione privata. Le uniche apparizioni in pubblico, dopo la lavorazione dei film, sono state quelle per le quali l'auto è stata occasionalmente prestata per eventi.

La Jaguar di Austin Powers è ora in vendita per la prima volta da anni e sarà messo all'asta da Mecum il 18 gennaio, in Florida.



