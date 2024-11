Renault Espace, 40 anni nel segno dello spazio e del comfort

Rivoluzionario e, allo stesso tempo, visionario. Negli anni è stato 'copiato' diverse volte ma mai nessuno è riuscito ad eguagliarlo. Attraverso le cinque generazioni che si sono susseguite in passato e forte di un nome che, ormai, è diventato leggendario Espace continua a rappresentare ancora oggi, a 40 anni dal suo debutto, un punto di riferimento in termini di abitabilità e comfort.

Nel 1983, Renault svela quella che potrebbe essere considerata come la prima voiture à vivre: il nome emblematico vuole mettere in risalto le sue doti principali, spazio e abitabilità. Quarant'anni dopo, la sesta generazione di questo modello incarna sempre gli stessi principi: comfort, generosità e allestimento alto di gamma. Con il debutto di Espace, la marca della Losanga sconvolge il panorama automobilistico europeo portando sul mercato la prima monovolume familiare di grandi dimensioni. Per dare un nome a questo oggetto 'sconosciuto', Renault pone termine alla strategia dei nomi alfanumerici in uso all'epoca e opta per "Espace". "Da un punto di vista semantico, Espace è un termine molto interessante, in quanto la traduzione è simile in varie lingue, per cui risulta facile da capire per la maggior parte delle persone" spiega Sylvia dos Santos, responsabile Naming di Renault, e poi precisa: "Il suono è dolce, la fonetica armoniosa e trasmette immediatamente l'idea di comfort, tecnologia e una vita a bordo più ricca".

Lo slogan pubblicitario dell'epoca, 'Renault Espace, la strada dell'innovazione', fa riferimento all'inedita forma monovolume, che ricorda quella del primo TGV, nato poco prima.

Commercializzato nel 1984, Renault Espace vanta una modularità di livello superiore: i sedili sono intercambiabili e amovibili.

I due sedili anteriori si girano per "fare salotto", mentre i cinque sedili posteriori possono essere rimossi per offrire una grande capacità di carico. Grazie all'ampia superficie vetrata, la luminosità interna rende l'abitacolo ancora più spazioso e confortevole. Con un comportamento su strada paragonabile a quello delle berline e delle motorizzazioni più potenti di Renault, Espace si posiziona come il veicolo alto di gamma per i grandi viaggi in famiglia. Queste caratteristiche innovative sarebbero diventate il Dna di tutte le generazioni di Renault Espace.

Nel 1991, con Espace II, la monovolume diventa il fenomeno sociale del settore automobilistico. L'amore per questa concept car cresce esponenzialmente. Il nome acquisisce notorietà, mentre la seconda generazione diventa più matura. All'esterno, le forme più arrotondate e i retrovisori disegnati seguendo la parte superiore del cofano migliorano l'aerodinamica.

L'abitacolo è impreziosito da un look e allestimenti raffinati.

Si aggiungono nuovi vani portaoggetti. La seconda generazione migliora l'aerodinamica, con i retrovisori disegnati seguendo la parte superiore del cofano. Un dettaglio stilistico che caratterizzerà anche la terza generazione. Nel 1996 debutta la terza versione, disponibile in due carrozzerie: 5 e 7 posti, Grand Espace, più lunga di 27 cm. Con una carreggiata più ampia, maggiori dimensioni e un design esterno dalle linee mozze, invece, la quarta generazione resta sempre la monovolume di riferimento. Le due versioni a 5 e 7 posti Grand Espace sono sempre disponibili. Il nome Espace rispecchia questo veicolo per le famiglie che vanta la migliore abitabilità del mercato.

Nel suo allestimento più lussuoso, Initiale Paris, Espace è un vero e proprio "salotto su ruote" e uno spazio di convivialità dal comfort ineguagliabile. Nel 2015 arriva la quinta generazione, svelata al Salone dell'Auto un anno prima.

Tra gli equipaggiamenti, il posto d'onore è riservato alla tecnologia. A distanza di anni, Espace continua a restare fedele al suo Dna e si presenta oggi come un distintivo suv familiare, a 5 o 7 posti pronto ad aprire un nuovo capitolo nella storia della mobilità secondo Renault.



