Aston Martin conferma i piloti Riberas e Tincknell

Aston Martin, con il team THOR, tornerà a competere per la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans nel 2025 prendendo parte al Wec, acronimo di FIA World Endurance Championship, ed ha nominato i primi due piloti che rispondono ai nomi di Alex Riberas, di passaporto spagnolo, e dell'inglese Harry Tincknell. Entrambi, oltre ad aver corso per i colori del brand inglese, hanno svolto un ruolo chiave nello sviluppo della nuova hypercar Valkyrie spinta dal V12 aspirato, che debutterà alla 1812 km del Qatar il 28 febbraio 2025.

"È un onore tornare in Aston Martin per il programma Valkyrie - ha dichiarato Tincknell - credo che la macchina avrà un grande successo tra i tifosi, grazie al suo look straordinario e all'incredibile rombo del motore V12".

"Sono stato parte di The Heart of Racing negli ultimi 10 anni ha affermato Riberas - e poter continuare il mio viaggio con loro, ora all'apice delle gare di endurance, è semplicemente un sogno che si avvera".

