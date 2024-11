Unem, a ottobre prezzi dei carburanti ai minimi del 2024

Prezzi ai minimi dell'anno e calendario favorevole supportano i consumi di ottobre dei prodotti petroliferi cresciuti del 2,9% (+135.000 tonnellate) rispetto ad ottobre 2023. Buono l'andamento dei carburanti che si confermano centrali per la mobilità di persone e merci, in particolare benzina (+8,4%) e gasolio (+5,5%) che insieme rappresentano il 61% del totale delle vendite. Positivi anche gpl auto (+9,4%), jet fuel (+4,6%) e bunker (+3,4%). Lo rende noto l'Unem.

Complessivamente, si legge nella nota, si è avuta una ulteriore riduzione di 2 centesimi di euro al litro sia su benzina che su gasolio, che portano a -19 centesimi sulla benzina e a -28 sul gasolio rispetto all'ottobre 2023.

Il progressivo dei primi dieci mesi 2024 mostra un incremento dei consumi dell'1,5% verso lo stesso periodo del 2023, nonostante i cali della termoelettrica, del petrolchimico e dei consumi di raffinerie, che nel complesso hanno pesato per 450.000 tonnellate.

Quanto ai consumi complessivi per la mobilità, prosegue la nota dell'Unem, nei primi dieci mesi dell'anno risultano più alti di 1.218.000 tonnellate (pari al +3,6%) rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno precedente.

Complessivamente, benzina e gasolio insieme nel periodo presentano volumi superiori del 3,1% rispetto al periodo pre-pandemico.



