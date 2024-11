Microlino sceglie SAICAR per vendita e assistenza

Il piano di espansione di Microlino in Italia, dopo la cessazione dell'accordo con Koelliker, prosegue con la produzione a ritmi sostenuti della microcar presso la fabbrica torinese interamente dedicata a Microclino e l'avvio della collaborazione con SAICAR) per la vendita e la fornitura di servizi di assistenza.

Nello specifico, i punti vendita coinvolti sono ubicati nell'area di Torino, nei comuni di Rivoli, Mappano, Ciriè e Moncalieri, mentre i punti di assistenza dedicati sono negli showroom di Mappano e Rivoli. Il nuovo accordo rappresenta la prima tappa di una roadmap che punta a incrementare la rete commerciale di Microlino sull'intero territorio nazionale entro il 2025.

Microlino è un quadriciclo elettrico, 100% made in Italy e sul quale spiccano il tricolore e la scritta "Prodotta con orgoglio a Torino". SAICAR è invece la realtà nata nel 1989 nell'area torinese e che oggi si avvale della collaborazione di oltre 70 persone ed è presente in cinque aree s-considerate strategiche della città.

"Siamo felici che SAICAR abbia abbracciato con entusiasmo la nostra volontà di espansione in Italia - ha commentato Michelangelo Liguori, general manager di Microlino - e in particolare nel territorio torinese, dove la nostra produzione contribuisce orgogliosamente al sistema economico. Iniziamo così una nuova fase di crescita sull'intero territorio nazionale con cui puntiamo a realizzare un network di partner motivati, competenti ed appassionati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA