In Friuli confermato super-sconto carburante per auto ibride

"È opportuno ricordare che la Regione Friuli Venezia Giulia non detiene alcuna competenza in tema di tasse automobilistiche. L'Amministrazione regionale conferma invece, con la prossima Legge di Stabilità, il super-sconto sul carburante per le auto ibride". Lo ha precisato l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro, oggi in Consiglio regionale intervenendo in merito a una interrogazione immediata relativa agli incentivi sul bollo automobilistico per auto elettriche o ibride. "Nella scorsa legislatura - ha ricordato Scoccimarro - abbiamo stanziato oltre 20 milioni per la rottamazione di veicoli a benzina o a gasolio di vecchia generazione e per il conseguente acquisto di mezzi bifuel, ibridi ed elettrici riscontrando molto successo.

Tuttavia in questo momento non solo sussistono importanti incentivi e agevolazioni a livello statale, ma sono anche da considerarsi mutate le condizioni di contorno, in particolare rispetto alle politiche e scelte europee sull'intero settore dell'auto e sulla data del 2035 come passaggio all'elettrico, che in quel momento avevano permesso di operare una scelta di aiuto all'investimento verso l'elettrico e l'ibrido". "La transizione energetica e la mobilità più sostenibile - ha ribadito l'assessore - devono essere sostenute poiché a noi tutti sono chiari gli obiettivi da perseguire e perciò non è detto che non si studino in futuro forme di aiuto in questo senso, ma tenendo presente che l'agevolazione annuale rischia di drogare il mercato e di spingere a un acquisto di massa per il quale non sono ancora pronte le infrastrutture necessarie". Scoccimarro ha poi evidenziato l'impegno della Regione sullo sconto del carburante: "Le auto ibride in questo momento, grazie al finanziamento regionale, beneficiano di un ulteriore ribasso di 5 centesimi al litro sul prezzo del carburante, cosa che manterremo anche nella prossima Legge di stabilità in discussione a dicembre".



