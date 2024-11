Cupra Terramar, il suv arriva in versione e-Hybrid da 204 cv

Da pochi giorni la notizia della sua presenza tra le sette finaliste del prestigioso premio Car of the Year, tutto questo a qualche settimana dal suo debutto internazionale che l'ha vista protagonista a Barcellona in occasione dell'America's Cup.

Ora la nuova Cupra Terramar amplia la sua gamma dando ai clienti la possibilità di scegliere tra cinque diversi propulsori e tre diverse tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e la nuova generazione e-Hybrid. I nuovi motori e-Hybrid giocano un ruolo fondamentale nel successo dei modelli Cupra, rispondendo alla crescente domanda di soluzioni di mobilità elettrica senza rinunciare alla libertà di percorrere lunghe distanze e dimostrando ancora una volta che elettrificazione e performance possono costituire un binomio perfetto.

Così, oltre alle motorizzazioni già presenti a listino, che includono l'unità Hybrid con motore a benzina da 1.5 litri DSG (150 CV) e le versioni VZ TSI da 2.0 litri DSG 4Drive (265 CV) ed e-Hybrid da 1.5 litri DSG (272 CV), disponibili anche nell'edizione limitata dedicata all'America's Cup, si aggiunge ora la nuova motorizzazione 1.5 e-Hybrid DSG da 204 CV.

Con l'arrivo del 1.5 e-Hybrid DSG da 204 CV in gamma, l'offerta di Terramar si arricchisce di una motorizzazione intermedia che unisce elevate performance a consumi contenuti.

Questa configurazione consente di percorrere brevi distanze in modalità completamente elettrica, per un'esperienza di guida più sostenibile.

La principale differenza tra la versione da 204 CV e la VZ da 272 CV è nel diverso setting di potenza del propulsore termico che, nella variante da 204 CV, raggiunge i 110 kW (150 CV). Nonostante l'elevata potenza, le emissioni di CO2 rimangono contenute, a dimostrazione di una progettazione attenta all'ambiente. Infatti, la versione da 204 CV registra emissioni comprese tra 10 e 12 g/km, mentre la versione VZ da 272 CV si attesta tra 9 e 12 g/km. Questo equilibrio tra alte prestazioni e basse emissioni è un chiaro esempio di come la nuova tecnologia dei motori ibridi plug-in possa coniugare performance e sostenibilità, senza compromettere la dinamica di guida. In entrambe le versioni e-Hybrid, il motore 1.5 TSI è abbinato a un motore elettrico e a un pacco batterie dalla capacità di 19,7 kWh (netti) che consente alla nuova Cupra Terramar di percorrere oltre 100 km in modalità 100% elettrica e con una sola carica.

Un equilibrio ideale per chi cerca viaggi eco-consapevoli senza compromettere le performance.

La batteria supporta la ricarica rapida fino a 50 kW in corrente continua durante gli spostamenti, o fino a 11 kW tramite wallbox, garantendo massima la comodità e velocità di ricarica.

