Vendono on line auto intestata ad altri

Hanno messo in vendita un'auto, intestata all'ignaro proprietario, incassando ottomila euro. Tre persone, residenti in diverse province italiane, sono state denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino per una serie di truffe consumate on line. L'ultima vittima è stato un autotrasportatore di Mirabella Eclano che spinto dal prezzo vantaggioso ha versato la somma su una carta prepagata indicata dai truffatori. Gli stessi carabinieri hanno denunciato un 23enne di nazionalità straniera per tentata estorsione: dopo aver conquistato la fiducia di un giovane, era entrato in possesso di foto intime della vittima alla quale ha poi chiesto mille euro minacciando di pubblicarle sui social.



