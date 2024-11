La Mercedes 190 E 2.5-16 EVO II rinasce con HWA

La Mercedes 190 EVO II, con cui la casa della stella trionfò nel DTM, è stata reinterpretata in chiave moderna con un restomod da HWA e il suo costo, che arriva a ben 714.000 euro, deriva dalle tante modifiche presenti, come riporta carscoops.com.

Sullo stesso sito si apprende che l'auto di base è una Mercedes 190, non uno dei 502 esemplari della EVO II prodotti.

Dal nudo telaio vengono rimosse le sezioni anteriore e posteriore che sono rimpiazzate con telai ausiliari pensati per il motorsport, quindi realizzati con acciai ad alta resistenza, su cui vengono istallate sospensioni con bracci trasversali derivati dall'auto del DTM ed ammortizzatori KW. In pratica, rimane solamente la parte centrale dell'auto, comunque adeguatamente rinforzata, e viene sostituito il restante 75%; in questo modo HWA ha ottenuto una rigidezza strutturale raddoppiata rispetto a quella del modello originale.

Il motore adottato per questa trasformazione è un 3.0 V6 biturbo da 540 CV accoppiato a un cambio manuale a 6 marce posizionato sull'asse posteriore che consente una distribuzione dei pesi 50:50. I freni, a discrezione del cliente, possono essere in acciaio o in carbonio.



