Sema Show 2024 a Las Vegas, 2.400 espositori su 112mila mq

È stata inaugurata al Las Vegas Convention Center (dove resterà aperta fino a giovedì) l'edizione 2024 del Sema Show, il mega evento che viene organizzato ogni anno dalla Specialty Equipment Market Association per riunire il meglio del settore delle elaborazioni meccaniche, delle personalizzazioni e delle attività che ruotano, nel mondo, attorno a questo settore.

L'associazione Sema - sottolineano gli organizzatori dell'evento - è una delle voci principali della cultura automobilistica mondiale, rappresentando oltre 7.000 aziende associate che creano, acquistano, vendono e utilizzano parti automobilistiche speciali.

Questo per rendere auto, suv, van e pick-up "ancora più unici, attraenti, convenienti, sicuri, divertenti e persino per riportarli a come erano quando erano nuovi". Si spazia dunque dalle costruzioni in piccola serie alla vendita di Kia di elaborazione meccanica ed estetica, dalla produzione di parti speciali e di motori al vasto mercato di cerchi e gomme. E naturalmente coinvolge il mondo delle attrezzature, dei prodotti chimici, delle vernici e dell'elettronica.

Un settore, quello che si ritrova a Las Vegas per il Sema Show, che contribuisce con quasi 337 miliardi di dollari all'impatto economico sull'economia statunitense, sostiene 1,3 milioni di posti di lavoro a livello nazionale e genera 52,3 miliardi di dollari di vendite di parti all'anno.

Vero epicentro dei progressi di questo particolare settore dell'industria automotive il Sema Show 2024 si apre con oltre 2.400 espositori, tra cui 580 che lo fanno per la prima volta, e con oltre 1.400 veicoli 'speciali' esposti all'interno di 12 aree distinte su una superficie complessiva di quasi 112mila metri quadri.

"Ogni anno, il Sema Show dimostra che i nostri membri non si limitano a reagire al futuro; lo stanno costruendo insieme - ha affermato Mike Spagnola presidente e ceo del Sema - Ogni iniziativa, ogni innovazione, ogni vittoria che otteniamo è alimentata dalla loro passione, competenza e impegno".

Quest'anno, dato che lo svolgimento del Sema Show coincide con le elezioni presidenziali Usa, gli organizzatori hanno aggiungo l'iniziativa Drive The Vote che attraverso una sezione sul sito internet che contiene risorse che i leader del settore dei ricambi per autoveicoli possono utilizzare per prepararsi alle elezioni generali del 2024.

Viene proposto un elenco bipartisan dei principali problemi da risolvere e delle richieste da trasmettere ai candidati, che contiene le risorse per votare in anticipo o da remoto per il singolo collegio, attraverso la pagina Absentee & Early Voting della National Association of Secretaries of State.



