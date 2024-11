La Toyota GR86 Rally Legacy Concept al Sema 2024

Per il Sema di Las Vegas Toyota rende omaggio alla Celica GT-Four da rally degli anni '90 con una variante turbo ed AWD della GR86 con tanto di livrea ispirata alla vettura da corsa dell'epoca. Grazie ad un performance package, questa coupé con la tipica ala posteriore e le luci supplementari nel frontale, ha subito un cambio completo del gruppo propulsore e della trasmissione adottando quelli della GR Corolla.

Il 4 cilindri 2.4 aspirato dunque, ha lasciato il posto al 3 cilindri sovralimentato, mentre la trazione da posteriore è diventata integrale, per garantire un comportamento simile in tutto e per tutto a quello di un'auto da rally ed avere una potenza di ben 300 CV rispetto ai 235 CV dell'auto originale. D'altra parte, nella gamma Toyota sono specializzati in queste soluzioni, come dimostra anche il successo della GR Yaris, rappresentante stradale del modello impegnato nel WRC. Tutto questo ha comportato delle modifiche al telaio, alle sospensioni anteriori ed agli assali posteriori. L'abitacolo presenta delle specifiche da corsa, con sedili sportivi, cinture di sicurezza da competizione e roll-bar. Non manca una cura per alleggerire la cellula abitativa e l'adozione di un volante tipico delle auto da rally.

La colorazione riprende quella dello sponsor con cui correva la Celica GT-Four negli anni '90 che l'ha resa celebre anche nei videogiochi ispirati alle vetture da rally.



