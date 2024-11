Telepass e Vodafone Italia, partnership commerciale

Vodafone Italia e Telepass hanno siglato una partnership commerciale che combina l'offerta di servizi di telecomunicazioni con i servizi integrati per il telepedaggio e la mobilità urbana ed extraurbana.

"I nostri negozi non saranno solo luoghi di vendita, ma veri e propri hub di servizi e assistenza, dove i clienti possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno in un'unica soluzione" spiega Anita Carra, direttore consumer di Vodafone Italia.

"Manteniamo l'approccio fortemente digitale, unito alla realtà fisica dei Telepass Store di Milano e Torino e dei Telepass Point di prossimità" aggiunge Aldo Agostinelli, Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass.



