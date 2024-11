L'Ue ribadisce, 'prematuro discutere di cambi su target auto'

Gli obiettivi per lo stop alle nuove auto a diesel e benzina nel 2035, compresa la revisione intermedia al 2025, sono stati introdotti "per consentire all'industria di effettuare la transizione verde e avere una tabella di marcia certa per essere in grado di fare investimenti. Alla fine del 2025 vedremo" a che punto è il mercato: "è prematuro parlare di eventuali cambiamenti di posizione" da parte dell'Ue.

Lo ha detto un portavoce della Commissione europea rispondendo alle domande dei giornalisti sulla pressione di Parigi e altre capitali per rivedere il regolamento.



