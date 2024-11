Stellantis avvia realizzazione impianto produzione biometano

Stellantis è impegnata nella realizzazione di un impianto per la produzione di biometano destinato a ridurre significativamente i costi energetici del proprio stabilimento Cassino Plant di Piedimonte San Germano. Lo ha annunciato questa sera il sindaco Gioacchino Ferdinandi.

Secondo i numeri forniti dal sindaco, Stellantis sta progettando un impianto che interesserà una superficie di 28mila metri quadrati, pari a circa due ettari e mezzo. Produrrà energia con cui coprire fino al 20% del fabbisogno dello stabilimento. All'atto del suo insediamento, il Ceo Carlos Tavares aveva visitato subito Cassino Plant individuando due limiti: al primo posto il costo dell'energia ed al secondo la fiscalità troppo onerosa.

Il sindaco Ferdinandi in serata ha spiegato che "Il progetto è stato concepito come una soluzione innovativa e sostenibile, orientata a ridurre le emissioni e promuovere l'economia circolare grazie all'uso di sottoprodotti agricoli e zootecnici". In pratica: il biogas non verrà ricavato dalla fermentazione di rifiuti urbani ma da prodotti agricoli.

La realizzazione dell'impianto - ha spiegato il sindaco - potrà essere autorizzata tramite la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ma su proposta dell'assessore all'ambiente Emelinda Costa e dell'Amministrazione tutta, il Comune ha convocato una conferenza dei servizi per consentire la partecipazione degli enti competenti e valutare preventivamente ogni aspetto progettuale".

Inoltre l'impianto "consentirà il recupero sia del metano che dell'anidride carbonica, in linea con gli standard ambientali europei, contribuendo alla riduzione delle emissioni di CO2 e dei gas serra".

Cassino plant è impegnata nel piano di transizione dai motori termici agli elettrici, sviluppando i suoi nuovi modelli grazie alle piattaforme Stla Large. Nel 2025 - stando agli annunci fatti dal Ceo Tavares - uscirà dalle linee di Cassino la nuova Stelvio full electric, nel 2026 è attesa la Giulia elettrica. Il totale degli addetti è sceso intorno alle 2500 unità, quasi tutte il 'solidarietà' e concentrate al lavoro su un solo turno.





