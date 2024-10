Jaguar C-X75 diventa stradale grazie a Ian Callum

Jaguar ha presentato nel 2010 un concept di grande successo, la C-X75 disegnata da Ian Callum che, con un motore V8 è stata protagonista nel film Spectre, nella saga di 007, sulle strade di Roma, guidata da James Bond in un inseguimento ad alta tensione.

Le vetture utilizzate nella pellicola successivamente sono finite in collezioni private ed una è divenuta una vettura da strada grazie all'operato dello studio di design di Ian Callum, come riporta caranddriver.com. L'operazione segue quella d'inizio anno, in cui Callum ha modificato un esemplare per la circolazione sulle strade britanniche, anche se l'ultima conversione risulta più completa, visto che annovera una trasmissione riprogettata, una nuova aerodinamica attiva ed un abitacolo realizzato su misura. Esteticamente presenta una livrea Willow Green con elementi in alluminio spazzolato per la modanatura dei finestrini ed il tappo del serbatoio. Inoltre, le prese d'aria dietro i finestrini laterali sono in fibra di carbonio, la griglia metallica ha un aspetto lucido, ed il nome C-X75 è presente nei fanali posteriori.

Sotto le forma audaci, e decisamente attuali, troviamo il V8 sovralimentato da 5 litri della Jaguar F-type, ma accoppiato ad un cambio a 7 rapporti a doppia frizione in luogo della trasmissione sequenziale della vettura del film. L'abitacolo è stato realizzato in tonalità verde scura unita a pelle color crema. Non manca la tecnologia attuale come la piastra ad induzione per la ricarica dello smartphone ed il collegamento in wireless ad Apple CarPlay.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA