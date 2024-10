Salvini, 'fra 3 settimane il nuovo Codice della Strada in aula'

Il nuovo Codice della strada sta per andare in approvazione. "Habemus papam, è stato calendarizzato in aula per l'approvazione definitiva nella settimana del 19 novembre, quindi tra tre settimane, dopo un anno di gestazione, riflessione, emendamenti". Lo conferma il ministro Matteo Salvini intervenendo in collegamento al Forum Quattroruote Next, rispondendo al direttore della rivista che gli chiede di fare il punto.

"Penso che sia un codice della strada il più partecipato possibile, abbiamo fatto numerosissimi incontri con le associazioni vittime della strada, con le imprese produttrici, con i ciclisti, con i motociclisti, con i sindacati, con i comuni, con tutti. Ci saranno diverse innovazioni, non solo sulle quattro ruote, ma anche sulle due ruote, penso all'obbligo di assicurazione casco e targa per i monopattili, penso alla normazione delle piste ciclabili che non potranno più essere una striscia di bianco in mezzo alla strada, tra il carico, il scarico e la fermata dell'autobus, e quindi piste ciclabili degne di questo nome" spiega Salvini.

"Per quello che riguarda le quattro ruote, maggior severità nei confronti dei recidivi, un intervento sugli autobus e sulle zone a 30 all'ora che riportino il buon senso e l'oggettività e non l'ideologia su strada, quindi conto che sia un lavoro che col tempo porterà a una diminuzione di questa strage che è assolutamente inaccettabile" conclude il ministro delle Infrastrutture.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA