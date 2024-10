Road to London, 65 giorni in auto dall'India al Regno Unito

Archiviata con successo l'edizione 2024, il raid non competitivo Road to London è pronto a scattare nel prossimo anno su un itinerario stradale di oltre 15mila chilometri, attraversando in 65 giorni ben 20 diversi Paesi, dall'India fino al Regno Unito.

Non sono ancora noti né l'elenco dei partecipanti, né l'itinerario esatto. Ma se questo dovesse ricalcare l'evento 2024 la partenza dovrebbe avvenire da Gorakhpur nell'Uttar Pradesh (India settentrionale) nell'Uttar Pradesh dirigendo poi nella prima e seconda settimana verso la capitale nepalese di Kathmandu, e toccare poi Shigatse e Lhasa.

La terza settimana porterà le auto di Road to London in Tibet nella contea tibetana di Damxung. Si toccano Damxung, Amdo e Dunhuang nel Gansu, nella Cina occidentale. Partito da Dunhuang, il corteo dei partecipanti toccherà il deserto di Gobi e a seguire Turpan nello Xinjiang. Questa regione della Cina è nota per condividere un confine con otto Paesi cioè Mongolia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Afghanistan, Pakistan e India.

Nella quarta settimana Road to London si dirige verso la seconda città più grande della regione dello Xinjiang, Kuerle e successivamente verso Aksu ai margini del bacino del Tarim.

Nuovo momento di guida impegnativa sulla Tarim Desert Expressway, che attraversa il deserto del Taklamakan.

Dopo Kashgar la quinta settimana è tutta dedicata alla scoperta dell'Uzbekistan. cominciando dalla capitale Tashkent per poi passare - nella sesta settimana - a Kazakistan e Russia.

Le tappe sono Nukus, Beyneu e Atyrau.

La settima settimana di Road to London è dedicata al passaggio in Russia e Georgia con un emozionante viaggio in auto da Budënnovsk verso la pittoresca città di Nalchik alle pendici dei Monti del Caucaso.

Dopo Nalchik si tocca l'Ossezia settentrionale-Alania per poi proseguire - nella settimana numero 8 - verso Turchia, Grecia, Bulgaria e Serbia. Si passa da Trebisonda, sulla costa del Mar Nero nella Turchia nord-orientale, per poi dirigersi verso la Cappadocia e successivamente in direzione della capitale Istanbul. La carovana si muove ormai attraverso Paesi più vicini: Ungheria, Austria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Germania e Belgio. L'efficiente rete autostradale europea rende questa nona settimana una sorta di 'passeggiata'.

Il traghetto da Calais porta rapidamente a Dover nel Regno Unito e da lì a Londra, per la conclusione di questa moderna avventura su quattro ruote.



