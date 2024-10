Service Day 2024, AsConAuto guida il futuro del post-vendita

L'edizione 2024 di Service Day a VeronaFiere si è aperta con un invito ai concessionari di Roberto Scarabel, presidente di AsConAuto, ad approfondire l'attività dell'Associazione, a essere attenti al service «perché è destinato a diventare sempre di più il nostro terreno di gioco. Negli ultimi tre anni - ha proseguito Scarabel - abbiamo quasi raddoppiato il volume d'affari. C'è uno spazio enorme che ancora non è di nostra competenza, ma è di nostra appartenenza. Abbiamo dimostrato qual è la via da seguire con progetti innovativi, che vanno dal progetto Link per la gestione in autonomia della distribuzione, all'implementazione della distribuzione dei ricambi agricoli, perché abbiamo un network importante che può essere sviluppato con successo anche per altre attività".

Nei primi nove mesi del 2024, la cifra d'affari ha superato gli 857 milioni di euro, segnando un incremento del 17,19% rispetto allo stesso periodo del 2023. «Questi risultati dimostrano come la nostra rete sia in costante crescita e come il supporto ai concessionari e autoriparatori continui a fare la differenza», ha dichiarato Scarabel.

Un tema chiave del suo intervento è stato l'approccio innovativo di AsConAuto verso i servizi finanziari e logistici, sviluppati in collaborazione con partner bancari come BPER Banca. Grazie a queste soluzioni, sia i concessionari che gli autoriparatori potranno beneficiare di flessibilità nella gestione delle proprie finanze, come la dilazione dei pagamenti dei ricambi e il miglioramento dei flussi di cassa.

Service Day, giunto alla quarta edizione, non è una semplice esposizione di novità, ma un'occasione per confrontarsi sulle sfide future del settore e per sviluppare strategie che migliorino l'efficienza del lavoro.

L'evento, organizzato da Quintegia e nato da un'idea di AsConAuto, è stato concepito per fornire non solo momenti di networking, ma soprattutto contenuti esclusivi e strumenti utili per il business del presente e del futuro. La manifestazione è caratterizzata da una serie di workshop e sessioni plenarie, dove esperti del settore e voci innovative offrono approfondimenti su temi strategici, dalle nuove tecnologie alla gestione del cliente, fino alla digitalizzazione dei processi



