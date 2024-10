Renault 5 E-Tech Electric all'Eliseo per Exposition du Fabrique

Renault espone la Renault 5 E-Tech Electric al Palazzo dell'Eliseo il 26 e 27 ottobre, in occasione della quarta edizione de La Grande Exposition du Fabriqué en France, evento lanciato per la prima volta dal Presidente della Repubblica francese nel 2020 per promuovere le aziende che producono in Francia, valorizzare la ricchezza di tutti i territori nonché le competenze di imprenditori, artigiani, ingegneri e agricoltori. Per due giorni, il pubblico è invitato a scoprire le aziende impegnate nella produzione francese, accuratamente selezionate per la qualità e l'innovazione dei loro prodotti.

Con Renault 5 E-Tech Electric , il marchio ha fatto la scelta consapevole di produrre il modello nel suo centro industriale nel nord della Francia, Ampere ElectriCity, con un ecosistema compatto di fornitori con sede entro un raggio di 300 km. I veicoli e le batterie sono assemblati presso lo stabilimento di Douai, mentre il motore è prodotto a Cléon e alcuni moduli saranno realizzati presso la Gigafactory AESC, vicino il sito di Douai, a partire dal secondo trimestre 2025. L'impegno per una produzione locale e competitiva contribuisce a garantire i posti di lavoro e a ridurre l'impronta ambientale.

Renault 5 E-Tech Electric ha ottenuto la certificazione Origine France Garantie assegnata da Bureau Veritas ai prodotti il cui assemblaggio finale è effettuato in Francia e in cui almeno il 50% del prezzo di costo unitario del prodotto nonché le principali caratteristiche sono acquisite in Francia. Questa certificazione garantisce ai consumatori l'origine francese dei prodotti che acquistano.

Renault 5 E-Tech Electric vanta il 69% del valore prodotto in Francia. Anche Renault Scenic E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric hanno ottenuto la certificazione Origine France Garantie.

Eletta Auto dell'Anno 2024, Scenic E-Tech Electric è prodotta a Douai, nello stabilimento in cui è nata nel 1996, mentre la Renault 4 E-Tech Electric è prodotta nello stabilimento di Maubeuge, uno dei tre siti del Centro Ampere ElectriCity.

Renault 5 E-Tech Electric, Renault Scenic E-Tech Electric e Renault 4 E-Tech Electric sono i primi veicoli 100% elettrici a essere stati certificati Origine France Garantie da Bureau Veritas, in linea con l'obiettivo di radicare la trasformazione elettrica della marca Renault nell'ecosistema industriale francese.

