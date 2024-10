Tatuus svela le immagini della monoposto per il Gb3 Championship

La brianzola Tatuus ha svelato ufficialmente le prime immagini della MSV-GB3-025, la nuova monoposto (prodotta insieme a MotorSport Vision) che sarà protagonista del Gb3 Championship, una competizione organizzata dall'ex pilota di F1 Jonathan Palmer che ha visto protagonisti nel corso degli anni piloti come George Russell, Lando Norris e Oliver Bearman.

In particolare, la prima Msv-Gb3-025 è scesa dai cavalletti della facility produttiva Tatuus, al termine della fase di progettazione e produzione che ha avuto luogo nel corso della primavera/estate. La Msv-Gb3-025 è la prima Tatuus ad essere equipaggiata con DRS e Rim Covers, elementi simbolo del pacchetto aerodinamico complessivo di primissimo livello e senza pari per la categoria che caratterizza la vettura. Scelte tecniche definite da Tatuus ed MSV per raggiungere gli obiettivi del campionato GB3.

Molte le soluzioni tecniche innovative che si aggiungono a quelle aerodinamiche, dai nuovi pneumatici fino al nuovo motore Mountune aspirato da 2.0L per 280 cavalli senza tralasciare le dotazioni di sicurezza, con nuovi crash box all'anteriore e al posteriore, pannelli anti intrusione migliorati e Halo in titanio. La nuova monoposto esordirà nel Gb3 Championship a Silverstone il 25, 26 e 27 aprile 2025, nella stagione che si chiuderà poi a Monza il 17, 18, e 19 ottobre.



