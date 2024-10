Rombo di Tuono festeggia la sua ventesima edizione

Si è svolta all'insegna di motori e passioni, la ventesima edizione di Rombo di Tuono che lo scorso fine settimana ha raccolto oltre 16.000 visitatori al Brixia Forum di Brescia. Nei 15.000 metri quadri dell'ampio e versatile spazio multiespositivo bresciano, il pubblico di ogni età si è trovato a circondato da moto custom e muscle car americane.

Ricco il programma, tra eventi e la presenza di numerosi preparatori, artisti e artigiani, accanto agli spazi dedicati allo shopping. I car club, i motorcycle club e le community hanno animato l'evento, così come nell'area esterna, il Fearless Devid Wall of Death ha stupito gli spettatori con i suoi spettacoli mozzafiato.

La domenica pomeriggio il palco principale è stato il teatro delle premiazioni che si sono succedute. La più attesa è stata quella del Campionato Italiano Costruttori Custom KICK 2024, che ha visto sfidarsi 41 special di 23 officine specializzate.

Alla fine ha trionfato 'Katrina' dell'officina bresciana Bertolini Motorcycles Dreams Custom. La premiazione della Rockin Roddin Reunion a cura dello Sbarbari Klan Car Club, è stato un altro importante momento collettivo della giornata.

I padroni di casa hanno chiamato sul palco tutti i Car Club e i proprietari delle custom car e degli hot rod che hanno guidato fino a Brescia da tutta Europa. Il premio 'Best in Show' è andato alla Ford Roadster '32 del tedesco Stefan Immke degli Hornets CC. Come Best Hot Rod è stata invece votata la Ford '32 tre vetri di Rollo dei Lake Cruisers CC.

Premio 'Best Bomb' alla Chevy Master DeLuxe del '40 dell'italiano Martino Lang dei Wiejitos CC, mentre alla Buick '59 di Fritz Scheuern del RMF Car Club dal Lussemburgo è andato il 'Best Kustom'.



