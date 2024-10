Lombarda Motori e Audi puntano su Progressive Showroom

Una struttura all'avanguardia per un servizio nel segno della tecnologia, per Lombarda Motori che ha inaugurato a Milano il nuovo Audi Progressive Showroom Concept. Questa struttura, in via Sumatra 12, combina innovazione e sostenibilità in un ambiente moderno e tecnologicamente avanzato, per ridisegnare il tradizionale concetto di concessionario.

Lombarda Motori, storica concessionaria lombarda fondata nel '63 da Luigi Zannier, continua a crescere sotto la guida di Elsa Zannier, oggi amministratore unico. Negli ultimi anni, Lombarda Motori ha consolidato la sua presenza sul territorio con 12 sedi in tutta la regione.

L'azienda conta più di 380 dipendenti, con una costante crescita in termini di attenzione alle esigenze dei clienti. Il nuovo showroom intende offrire un'esperienza immersiva nel futuro della mobilità, con una gamma completa di veicoli Audi, servizi di manutenzione avanzati e soluzioni di mobilità all'avanguardia.

Il progetto del nuovo Audi Progressive Showroom Concept a Milano, è stato concepito per superare i confini del tradizionale concetto di concessionario. La struttura, caratterizzata da linee moderne e minimaliste, crea un ambiente accogliente e futuristico, dove la tecnologia e l'attenzione al dettaglio sono al centro dell'esperienza del cliente.

Le ampie vetrate offrono una vista panoramica sugli spazi interni, permettendo alla luce naturale di illuminare lo showroom. Materiali eco-sostenibili e tecnologie smart, consentono poi ai visitatori di esplorare i modelli Audi in modo innovativo e sostenibile.

"Questo nuovo showroom - ha commentato Elsa Zannier - riflette la nostra visione di un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Vogliamo offrire ai nostri clienti un servizio su misura, all'interno di un ambiente che riduce al minimo l'impatto ambientale grazie all'uso di energie rinnovabili e soluzioni intelligenti. Con l'Audi House of Progress, non stiamo solo aprendo le porte di una nuova sede, ma stiamo ridefinendo ciò che significa essere uno showroom all'avanguardia".

