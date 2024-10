Suzuki è Car of Eicma per i 110 anni dell'evento espositivo

Suzuki è 'Car of Eicma' dell'edizione numero 81 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, che dal 7 al 10 novembre a Fiera Milano Rho celebrerà i 110 anni di storia dell'evento espositivo. Il marchio giapponese renderà disponibile una dotazione di proprie vetture all'organizzatore e sarà presente all'interno della manifestazione, anche in veste di costruttore di quattro ruote.

Suzuki svelerà infatti la Swift 8R, versione esclusiva one-shot della celebre e compatta autovettura della gamma Suzuki, che richiama i colori e lo spirito della due ruote Gsx-8R. Il pubblico di Eicma potrà ammirare l'auto in anteprima assoluta lungo il Corso Italia e tra i padiglioni 18 e 22, all'interno del quartiere espositivo.

"Che onore - commenta Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia - essere scelti da Eicma come loro automobile! Eicma è la vetrina più visibile del mondo moto, frequentata da appassionati, professionisti, operatori. Per l'occasione Swift veste la livrea del prototipo 8R Cup, la Suzuki 8R modificata, preparata per far crescere talenti giovani in pista e far divertire i talenti "giovani dentro".

"Sono grato e orgoglioso della partnership con Suzuki - chiosa Federico Aliverti, direttore generale di Eicma - e mi fa piacere che questo importante marchio abbia colto le straordinarie opportunità di visibilità che è in grado di offrire il nostro evento espositivo: sono certo che sarà una collaborazione proficua per entrambi".

La Suzuki Swift 8R, in esclusiva livrea nera e gialla, racchiude il perfetto connubio tra sportività e design all'avanguardia, veloce, scattante e infaticabile. La carrozzeria compatta è lunga 3,86 m e ha una spiccata personalità, complici i parafanghi muscolosi, la linea decisa e il tetto ad effetto sospeso.

La nuova motorizzazione ibrida 1.2 della Swift Hybrid offre ottime prestazioni grazie a un tre cilindri a benzina che sviluppa una coppia elevata fin dai bassi regimi, con una potenza massima di 60,9 kW (82,8 CV). Le emissioni di CO2 sono ridotte a 99 g/km per la versione 2WD cambio manuale. Il sistema ibrido recupera l'energia cinetica in decelerazione, migliorando le prestazioni e riducendo i consumi, che variano da 4,4 l/100 km (2WD) a 4,9 l/100 km (4WD). L'unità elettrica eroga 2,3 kW di potenza e 60 Nm di coppia.

Il prototipo della GSX-8R CUP nasce dalla GSX-8R, la sportiva di Suzuki che ridefinisce i concetti di sportività e di piacere di guida. La 8R porta l'anima "R" nella serie GSX, richiamando l'eredità della leggendaria famiglia GSX-R, inaugurata nel 1984 con la storica GSX-R 750.

La 8R CUP eredita dalla versione di serie il motore bicilindrico frontemarcia da 776 cc, capace di erogare 83 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri/min.

Il modello CUP si distingue per una serie di componenti specifici che esaltano le prestazioni e la sicurezza in pista.

Tra questi, le carene in vetroresina con vasca di sicurezza, il kit carene con supporto codone, parafango e neoprene, oltre a semimanubri ribassati, protezione leva freno, pedane regolabili, e la pinna posteriore paracatena. Altri elementi inclusi sono i supporti per cavalletto posteriore, la luce posteriore da pioggia, il tappo del serbatoio, il kit paracarter motore, il leveraggio del monoammortizzatore, la staffa dello scarico, le battute di sterzo e il kill switch.

Inoltre, il modello è equipaggiato con uno scarico completo Akrapovic, pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1, un kit di tubi freno in treccia e il kit adesivi personalizzato, tutti elementi pensati per massimizzare le performance su pista.

GSX-8R è un'icona contemporanea per stile, dinamica di guida e prestazioni, progettata per offrire piacere di guida in ogni contesto: dalla città, alle strade tortuose di montagna, fino alla pista.



