Renault 4 E-Tech Electric, la compatta made in Maubeuge

È a Maubeuge, nel Centro ElectriCity, che Renault 4 E-Tech Electric uscirà dalle linee di produzione insieme, in particolare, a Renault Kangoo. Capitalizzerà peraltro sugli investimenti effettuati per l'industrializzazione e la produzione di questo veicolo, beneficiando al tempo stesso di alcune innovazioni come il robot Jetprint per la verniciatura bicolore.

Certificata dal label "Origine France Garantie", Renault 4 E-Tech Electric concretizza anche gli impegni di sviluppo sostenibile del Gruppo Renault e della marca Renault, aprendo la strada ad una mobilità più attenta all'ambiente, alle risorse naturali e al clima.

Lo stabilimento di Maubeuge è rinomato per essere la culla di Kangoo da oltre 25 anni. Sono più di quattro milioni i veicoli che ne sono usciti, di cui oltre 100.000 in versione elettrica.

Accogliendo Renault 4 E-Tech Electric, non solo torna al mondo delle autovetture (dopo aver prodotto nel corso degli anni Renault 12, Renault Fuego, Renault 17, Renault 21 Nevada e Renault 19), ma porta anche avanti la storia locale dei veicoli elettrici. Per produrre Renault 4 E-Tech Electric, lo stabilimento ha saputo capitalizzare sui 450 milioni di euro di investimenti realizzati per Kangoo nel 2021 e il Gruppo Renault ha dato prova ancora una volta della sua volontà di realizzare economie di scala con l'obiettivo di democratizzare i veicoli elettrici.

Renault 4 E-Tech Electric si ritroverà nello stesso flusso di produzione di Renault Kangoo, ma anche di Nissan NV250 e Mercedes Citan.

Per l'industrializzazione di Renault 4 E-Tech Electric è stato necessario sviluppare solo alcune specificità che rappresentano un terzo degli investimenti realizzati in passato per Kangoo. Tra questi ricordiamo in particolare: isole specifiche per le lamiere delle porte laterali e del bagagliaio; impianto specifico per il tetto apribile in tessuto Plein Sud; nuovi strumenti adattati alle porte e alle fiancate della carrozzeria; robot di verniciatura Jetprint. Grazie al braccio che si sposta per tutta la lunghezza del veicolo, il robot è in grado di verniciare in tempi rapidi le carrozzerie bicolore, con meno energia e meno litri di vernice, eliminando completamente le mascherine in pellicola di plastica. Il robot applica la vernice con precisione millimetrica solo dove ci vuole, senza protezioni in plastica. Ciò elimina la necessità di effettuare due passaggi, finora obbligatori, per applicare i due colori, ed evita anche la doppia cottura, in quanto l'auto va in forno solo una volta prima che la vernice venga applicata a fine processo. Oltre a far guadagnare tempo, il robot migliora anche la qualità.

Con il processo di verniciatura Jetprint, si stima che, in termini di consumi annui, si risparmino otto tonnellate di plastica e dodici tonnellate di vernice, a cui bisogna aggiungere una riduzione di 331 tonnellate di CO2 all'anno: 281 tonnellate per il consumo energetico e 50 tonnellate per la verniciatura e le pellicole. Renault 4 E-Tech Electric trae vantaggio da tutto il lavoro svolto su Renault 5 E-Tech Electric in termini di sostenibilità e si posiziona allo stesso livello di quest'ultima, nonostante un peso medio superiore di circa 100 kg.

Pertanto, il veicolo raggiunge un tasso di riciclabilità complessivo dell'88,6%. Grazie alle competenze di The Future is Neutral, filiale del Gruppo Renault specializzata nell'economia circolare, Renault 4 E-Tech Electric sfrutta anche i materiali provenienti dall'economia circolare per il 26,4% (ossia il 19,2% delle materie riciclate in conformità con la norma ISO 14021), tra cui metallo, plastica, vetro e 41 kg di polimeri riciclati (ossia il 19,4% dei materiali plastici riciclati in conformità con la norma 14021), che si trovano, ad esempio, sotto le porte, nel tessuto del tetto e nei tappetini di abitacolo e bagagliaio. Infine, il tessuto dei sedili dei livelli di allestimento Techno e Iconic è in fibre riciclate fino al 100% da bottiglie di plastica.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA