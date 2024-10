Mercedes amplia la collaborazione con Moncler con opera di Nigo

In occasione del salone The City of Genius che si è tenuto a Shanghai il 19 ottobre, Mercedes-Benz e Moncler hanno segnato un nuovo passo della loro collaborazione.

Insieme al lancio della campagna del marchio "Past Forward.

Where the Future is Driven by the Past", hanno presentato un'opera d'arte unica, 'Project G-Class Past II Future', ispirata a Nigo. Basata su una Classe G degli anni '90 completamente restaurata, Nigo ha rielaborato numerosi elementi di design all'interno e all'esterno per far rivivere il design e portarlo nel panorama culturale del presente.

La Classe G Past II Future è un nuovo modello di Classe G in tiratura limitata a soli 20 esemplari, ispirato all'opera d'arte. In occasione della mostra, il pubblico ha anche avuto un'anteprima della nuova collezione di moda urbana e gender-neutral di Moncler, disegnata da Mercedes-Benz e Moncler insieme a Nigo. La Classe G in edizione limitata e la capsule collection saranno lanciate nell'aprile 2025.

Oltre a Mercedes-Benz e Nigo, l'evento di Shanghai ha ospitato anche diversi altri artisti, che hanno presentato le loro rispettive collaborazioni con Moncler: A$AP Rocky e Willow Smith, Edward Enninful (OBE), FRGMT di Hiroshi Fujiwara, Gilga Farm di Donald Glover, LuLu Li e Palm Angels. Oltre alla lineup di Moncler Genius 2024, sono state presentate le vetrine speciali di Rick Owens e Jil Sander.

"L'immenso talento creativo di Nigo e la nostra co-creazione con Moncler ci portano in un'emozionante ambientazione urbana.

La Mercedes-Benz Classe G Past II Future è un nuovo e speciale 'twist' sulla nostra icona. Questa edizione limitata è una rivisitazione dello stile anni '90 e del carattere che ha reso la Classe G un'icona senza tempo. Passare dall'arte ispiratrice a prodotti coinvolgenti segna un passo importante nella nostra collaborazione creativa e offre una nuova esperienza di marca catturata dallo Zeitgeist" ha sottolineato Bettina Fetzer, vice president Communications & Marketing Mercedes-Benz AG.

La creazione di Nigo è la seconda opera d'arte nata dalla collaborazione tra Mercedes-Benz e Moncler. Come il Project Mondo G, lanciato in occasione della mostra "The Art of Genius" di Moncler a Londra nel febbraio 2023, quest'opera d'arte fonde l'estetica distintiva trapuntata del giubbotto Moncler con la grinta della Classe G.

