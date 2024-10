Rombo di Tuono scalda i motori per edizione numero venti

Rombo di Tuono sta scaldando i motori per la sua edizione numero 20, in programma nel weekend del 19 e 20 ottobre al Brixia Forum di Brescia, per un evento indoor dedicato al mondo custom, alle moto e alle auto classiche made in USA.

Tanti gli appuntamenti in programma, a cominciare dal Campionato Italiano Costruttori Custom Kick 2024, tra bike builder conosciuti a livello nazionale e appassionati che potranno ammirare le migliori special dell'anno, comprese le Harley 'Viclas' del Chicano Style Contest, con il testimonial Pepe Lazzara e la parata nel centro storico di Brescia.

Tornerà anche il Kick Start Fight, la gara di abilità di avviamento a pedale (kickstart) curata dal Furious Lions MC. Le auto Made in USA costituiscono un altro dei piatti forti di Rombo Di Tuono e lo Sbarbari Klan presenterà il 12° Rockin Roddin Reunion, uno dei più importanti show in Europa per le custom car e gli hot rod pre-1960.

La domenica, lo Sharks Team farà sfilare in parata le muscle car americane durante la US Car Reunion, che nella scorsa edizione portò alla Fiera di Brescia oltre 150 equipaggi. Non mancherà lo spazio riservato ai chopper old school 'Wander Wheels' e al Kustom Art In The Garage, oltre ai live contest di decorazione a mano e aerografia.

Tra gli ospiti annunciati, il californiano Keith Weesner e il customizzatore Stéph Grand, in arte T4 Motor Cycles.



