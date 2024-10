Peugeot 208 Racing: per i campioni di rally di domani

Nata con lo scopo di rendere più accessibile il mondo del motorsport, la Peugeot 208 Racing, dal costo di 38.900 euro iva esclusa, è stata realizzata con caratteristiche per gareggiare nel Trofeo FR6 creato dalla federazione francese degli sport automobilistici come parte del French Rally Cup 2025. Le ordinazioni sono state aperte da giovedì 17 ottobre 2024, mentre le consegne partiranno da febbraio 2025.

La sua missione è quella di far crescere i giovani talenti del volante, ma offre caratteristiche in grado di soddisfare anche i piloti esperti. Realizzata sulla scia della 208 Rally4, della C3 Rally2 e della 208 Racing Cup, ha già all'attivo molti chilometri di test, in un'ampia varietà di condizioni, e con uno sviluppo che ha coinvolto diversi piloti, tra cui Yoann Bonato, cinque volte campione del campionato francese di rally e driver di sviluppo Stellantis Motorsport. La Peugeot 208 Racing, spinta dal motore a 3 cilindri turbo, utilizza componenti meccanici di serie per quanto riguarda i sistemi di sterzo e frenata e calza pneumatici Michelin Pilot Sport PS5 standard: si tratta di una scelta motivata da un forte desiderio di ridurre i costi operativi.

Inoltre, funzionando esclusivamente con carburante superetanolo-E85, questa vettura andrà a ridurre significativamente le emissioni di CO2, con una stima del 30% secondo uno studio dell'IFPEN, e consentirà di ridurre il budget per il carburante di una percentuale stimata del 40%.

