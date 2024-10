Mobilize presenta una linea di prodotti merchandising

Mobilize ha presentato al Salone di Parigi la sua prima linea di prodotti di merchandising, pensati per essere funzionali e di design. La collezione comprende cappelli e una borraccia morbida, passando per skateboard e modellini di Duo e Bento, i nuovi veicoli del brand per la mobilità urban.

Per questa prima edizione, Mobilize ha collaborato con lo street artist francese Le D., che ha apportato il suo tocco artistico ad alcuni prodotti della linea, dando vita a creazioni che rispecchiano la sua visione del marchio.

"Oltre a far conoscere Mobilize - ha commentato Jean-Philippe Salar, direttore del design di Mobilize - la presentazione di una linea di prodotti di merchandising è un modo di invitare il pubblico a scoprire il mondo e i valori del nostro brand tramite oggetti della vita quotidiana che fondono design, funzionalità e un tocco di originalità".

Gli articoli della collezione possono essere acquistati su sito The Originals Renault Store, così come nello stand di Mobilize al Salone dell'Auto di Parigi.



