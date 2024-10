Ferrari: Galliera, F80 risultato di più di 10 anni di lavoro

"Nelle supercar cerchiamo la massima performance abbinata al piacere di guida. E questa è stata la linea guida che abbiamo seguito con la F80. Ogni supercar è passata alla storia per una caratteristica particolarmente distintiva: la GTO per le specifiche mirate alle competizioni del Gruppo B; la F40 per il primo alettone posteriore; la F50 per la sua architettura da F1; la Enzo per le porte con apertura a farfalla e le soluzioni aerodinamiche attive; la LaFerrari per il primo sistema ibrido. La F80 ha una nuovissima piattaforma appositamente elaborata con un concentrato di innovazioni, un capolavoro al confine tra arte e ingegneria". E' quanto ha affermato Enrico Galliera, Chief Marketing & Commercial Officer di Ferrari, durante la presentazione alla stampa internazionale dell'ultima nata di Maranello. "Abbiamo voluto una supersportiva con prestazioni straordinarie ma contemporaneamente un auto che può essere vissuta anche fuori dalla pista e non restare relegata in garage. E' una monoposto omologata per due per dare la possibilità di regalare emozioni da condividere".

La F80 - ha aggiunto Galliera - "è il risultato di più di 10 anni di lavoro e quindi è un momento importante per l'azienda non solo perché lanciamo un modello dalle prestazioni straordinarie, ma perché è il modello su cui si concentra tutta l'innovazione che abbiamo messo in piedi in questi anni e che diventa anche la base per lo sviluppo delle nostre future vetture stradali. L'abbiamo chiamata F80 in onore degli 80 anni che festeggia il marchio".

La nuova supercar - ha sottolineato - sarà prodotta nell'e-building che è stato inaugurato nel giugno scorso e il suo obiettivo principale è garantire il continuo miglioramento dei processi produttivi, con un'estrema flessibilità. "In questo nuovo edificio - ha detto - possiamo produrre ogni modello con ogni tipo di propulsore. E la scelta di produrre internamente molti nuovi componenti, come la batteria ad alto voltaggio, è stata fatta perché una Ferrari è per sempre e noi vogliamo poter garantire che la batteria della nuova supercar sarà per sempre, grazie alla possibilità di aggiornamento e manutenzione data dalle nostre linee di produzione e dalla nostra esperienza.

Quattro anni fa - ha aggiunto Galliera - si parlava solo di elettrificazione e per questo motivo abbiamo cominciato ad investire in queste tecnologie ma abbiamo continuato anche a sviluppare i nostri motori tradizionali. Vogliamo, infatti, che siano i nostri clienti a scegliere fra tutta la nostra attuale offerta: termica, ibrida e ibrida plug in".

