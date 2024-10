Giorgetti, pagherò 1 centesimo in più di gasolio, che stangata..

"Sulle accise ci sarà un allineamento: ci sarà presumo una riduzione della benzina e un aumento del gasolio al netto degli autotrasportatori che hanno una" loro normativa, ma "vedremo, abbiamo demandato al Parlamento". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha approvato la manovra. "Io la macchina ce l'ho a gasolio, pagherò un centesimo in più al litro, una stangata da cui non mi riprenderò più...".



Giorgetti, sulle accise nessuna stangata, è impegno europeo

La questione delle accise "non è contenuta nella legge di bilancio, nessuna stangata, è un impegno europeo e sarà gestito" in Parlamento attraverso il decreto legislativo" in materia. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

