Meloni, Ue riapra partita su stop a auto endotermiche dal 2035

Sullo stop europeo alle auto abenzina e diesel dal 2035, "si deve avere il coraggio di riaprire la partita e perseguire la strada della neutralità ecologica, sostenendo filiere come quella dei biocarburanti, in cui l'Italia e l'Europa possono giocare un ruolo da protagonista".

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. "È necessario porsi il tema di come finanziare gli investimenti verso un automotive più pulito, di come sostenere l'innovazione, di come garantire una sempre maggiore autonomia strategica, costruendo catene del valore europee per non consegnarci a nuove, pericolose, dipendenze" - ha poi detto la premier Giorgia Meloni. "Proprio in questa direzione va il non-paper presentato dal Ministro Urso ai colleghi degli altri ventisei Stati membri che servirà come base di discussione per ampliare il consenso intorno alla nostra posizione, ispirata al buon senso e al pragmatismo, senza alcuno spazio per gli approcci ideologici", ha aggiunto.



