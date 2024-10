Alpine A390_β: il suo stile conquista il salone di Parigi

Alpine al Salone di Parigi gioca con le forme e affascina con lo stile grazie al design della A390_β, dove il 3 del nome si riferisce alle dimensioni del concept, mentre il 90 alle auto del brand pensate per avere una certa versatilità nel quotidiano. L'aspetto fluido ed aerodinamico è impreziosito dalla livrea realizzata con un blu intenso che esalta i dettagli mediante particelle di vernice che sembrano vibrare al ritmo dei movimenti.

Si tratta di una colorazione che va a mixare due tonalità di blu brillanti per catturare la luce ed evidenziare le sfumature più profonde, in modo da rendere la linea colma di dettagli da ammirare da ogni angolazione. In questa showcar fastback, che mira a contribuire all'evoluzione della gamma a batteria insieme alla A290 ed alla futura A110 100% elettrica, spicca anche la firma luminosa che riprende la soluzione già vista sulla sportiva ad idrogeno, la Alpenglow, mediante i triangoli illuminati che assumono la denominazione di "Cosmic Dust" e richiamano l'immagine di una stella cometa che attraversa l'atmosfera. Le sottili barre luminose anteriori e posteriori, inoltre, conferiscono leggerezza all'insieme assumendo le sembianze di lame di luce che sembrano fendere l'aria. Accattivante e coinvolgente con il suo stile originale, l'A390_β si contraddistingue per la sua aerodinamica ricercata e ad effetto, come il flying bridge anteriore che agevola il passaggio dell'aria sulla parte superiore del veicolo; la calandra micro-perforata deputata a dirigere i flussi in modo ottimale; e le prese laterali di grandi dimensioni capaci di generare una cortina d'aria in grado di accelerare il flusso naturale. Nel retro della vettura, invece, elementi funzionali e fonti luminose si uniscono con queste ultime che identificano le componenti quali la deriva centrale: richiamo alle Alpine che gareggiano nella 24 Ore di Le Mans.

Completa il quadro del design esterno la forma dei cerchi ispirati dai cristalli dei fiocchi di neve, che abbinano resistenza e leggerezza; le ruote del concept in questione sono da 22 pollici all'anteriore e da 23 pollici al posteriore, e presentano coprimozzi illuminati che brillano alla stregua di gioielli dal colore blu.



