Trump insiste, aumenterò dazi sulle auto straniere fino al 500%

Donald Trump difende il suo piano economico volto ad aumentare significativamente i dazi soprattutto nei confronti delle auto prodotte all'estero, dal 200 al 500%, in un'intervista trasmessa oggi su Fox news.

Il piano è stato fortemente criticato da diversi analisti e dal Wall Street Journal che ha avvertito degli effetti negativi che potrebbero avere tasse così alte sulle aziende straniere. Ma il tycoon ha insistito che i dazi "avrebbero riportato la produzione automobilistica negli Stati Uniti e protetto le case automobilistiche statunitensi". "Non consentiremo di vendere qui macchine prodotte in una fabbrica di proprietà della Cina in Messico", ha attaccato.



