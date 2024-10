Carburanti in rialzo, verde self a 1,758 euro

Ancora un balzo per le quotazioni petrolifere, sempre con un occhio alle tensioni in Medio Oriente e agli effetti dell'uragano Milton. Parte dunque un nuovo giro di rialzi sui prezzi dei carburanti. Lo rileva Staffetta Quotidiana, evidenziando che le medie dei prezzi praticati alla pompa salgono ininterrottamente da una settimana.

Stando alla consueta rilevazione, questa mattina Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil si registra un rialzo di un centesimo sulla benzina.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,758 euro/litro (+2 millesimi, compagnie 1,766, pompe bianche 1,741), diesel self service a 1,644 euro/litro (+3, compagnie 1,652, pompe bianche 1,627). Benzina servito a 1,900 euro/litro (+3, compagnie 1,945, pompe bianche 1,811), diesel servito a 1,785 euro/litro (+3, compagnie 1,831, pompe bianche 1,696). Gpl servito a 0,720 euro/litro (invariato, compagnie 0,730, pompe bianche 0,708), metano servito a 1,356 euro/kg (+1, compagnie 1,368, pompe bianche 1,347), Gnl 1,265 euro/kg (+1, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,258 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,860 euro/litro (servito 2,128), gasolio self service 1,759 euro/litro (servito 2,030), Gpl 0,862 euro/litro, metano 1,460 euro/kg, Gnl 1,334 euro/kg.



