Bollo auto, in Molise recuperati 11 mln di euro da accertamenti

L'attività di controllo e verifica posta in essere dalla Regione Molise sulla regolarità dei pagamenti della tassa automobilistica ha permesso di riscuotere nel 2023 oltre 11 milioni di euro, tre in più rispetto al 2022. E' quanto emerge dai dati del Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope).

Complessivamente lo scorso anno la Regione ha incassato circa 40,5 milioni di euro di cui 29,4 a seguito dell'attività ordinaria di gestione. Nel 2022, invece, 28,4 mln dall'attività ordinaria di gestione e 8,1 mln a seguito di verifiche e controlli per un totale di circa 36,5 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA